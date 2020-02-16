2020-02-16T16:46:59+03:00
Спорт

Гол от «Краснодара»: "Крылья Советов" впервые проиграли на сборах

Самарский футбольный клуб сегодня проводит два контрольных матча в Испании
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ФК "Крылья Советов"Фото: ФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» продолжают готовится к возобновлению сезона премьер-лиги. За плечами уже сборы в турецком Белеке, и сейчас самарцы тренируются и проводят контрольные матчи в Испании.

В воскресенье, 16 февраля днем «Крылья» встретились на поле с «Краснодаром». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу соперника. Гол в ворота волжан на 57 минуте забил Илья Воротников.

Это поражение стало для «Крыльев» первым на этих зимних сборах, - отмечают в пресс-службе клуба. В этот же день, 16 февраля, самарцев ждет еще один контрольный матч с китайским футбольным клубом «Далянь Про». Встреча начнется в 19.30 по самарскому времени.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. От 11-го места команду отделяют всего три очка.

Первый стартовый матч после сборов «Крылья» проведут 28 февраля. Они примут на «Самара Арене» клуб «Оренбург». Следующий матч в рамках премьер-лики самарцы проведут в гостях. 8 марта в Казани они сыграют с «Рубином».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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