2020-02-16T18:47:33+03:00
Общество

В Сызрани продают советский «клад» из Волги

Почти 800 грамм монет автор объявления предлагает за символические 400 рублей
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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В Самарской области продают «клад», собранный с берегов Волги. На портале Авито на продажу выставили 770 грамм монет. Как отмечает сам продавец, среди них в основном монеты советского периода, но есть и деньги первого постсоветского десятилетия, так называемые «ельцинские».

- Монеты 770 гр. из Волги район старый городской пляж и ДЭУ (все монеты советские и ельцинские), - уточняется в объявлении. - Возможна отправка почтой либо транспортной компанией.

Объявление было опубликовано 13 февраля. Сам продавец объясняет продажу монет, среди которых могут быть интересные нумизматам экземпляры тем, что его коллекции укомплектованы. Тот остаток, который не вписался в наборы, он и выставил на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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