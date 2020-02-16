2020-02-16T19:15:18+03:00
Спорт

Хоккеисты «Лады» одолели пекинский «ОРДЖИ»

Тольяттинцы заняли второе место в конференции 1
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В воскресенье, 16 февраля тольяттинская «Лада» принимала на своем льду гостей из Китая — клуб «ОРДЖИ».

Не смотря на то, что счет был открыт во втором периоде, игра для волжан задалась с самого начала.

Перед началом матча стало известно о проигрыше «Барса» «Звезде». Таким образом, одно очко в игре против «ОРДЖИ» гарантировала первое место в дивизионе и второе – в конференции, что давало преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, - объяснили в клубе. Первую шайбу забили гости, но для них она стала единственной. «Лада» сравняла счет. На 56-ой минуте реализовала преимущество, и закрепила его за 6 секунд до финального сигнала.

Итог матча — победа волжан со счетом 3:1. «Лада» заняла второе место в конференции 1.

Спасибо большое болельщикам за прекрасную поддержку. Все видели, что команда была собрана сегодня с первой до последней минуты. Но, никак не могли пробить вратаря «ОРДЖИ», только в третьем периоде разродились голами. Будем готовиться к плей-офф – самой интересной части сезона, - подвел итоги игры исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Владимир Кречин..

23-24 февраля тольяттинцы проведут матчи плей-офф на домашнем льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хоккеисты «Лады» одолели пекинский «ОРДЖИ»
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