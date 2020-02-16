«Пил вчера, думал, не покажет»: нетрезвый тракторист устроил опасную езду около домов в Самарской области

16 Февр. 2020 2020-02-16T22:00:29+03:00

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На днях в селе Александровка в Большеглушицком районе Самарской области нетрезвый 48-летний мужчина на тракторе Т-40 решил почистить снег вокруг жилых домов. Так он объяснил свои виражи между строениями полицейским, которые его остановили.

Стражи порядка сразу заподозрили, что тракторист пьян. Позже медицинское освидетельствование выявило наличия алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе в количестве 0,47 миллиграмма. Полицейские отстранили его от вождения транспортным средством, ведь он представлял угрозу для зданий и для людей.

К вождению в нетрезвом виде в этот раз прибавились еще и старые «грехи». В марте 2019 задержанный отказался проходить проверку на опьянение. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в этот раз мужчина честно во всем признался. В акте освидетельствования так сам и написал: «пил вчера, думал, не покажет» и подписался под своими словами.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо до двух лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU