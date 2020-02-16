2020-02-16T21:11:13+03:00
Спорт

«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом

Поражение в матче с «Краснодаром» не сбило настрой на вторую игру
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ФК "Крылья Советов"Фото: ФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» провели второй контрольный матч на сборах в Испании. В воскресенье, 16 февраля, в 19.30 по самарскому времени они встретились на поле с соперником из Китая, клубом «Далянь Ифан».

После своего проигрыша «Краснодару» в этот же день со счетом 1:0, самарцы не дали коллегам из Поднебесной ни одного шанса. Деян Радонич в этой игре реализовал хет-трик, забив на 20-ой, 57-ой и 72-ой минуте. Дубль в этой игре записал на свой счет Антон Зиньковский. Также отметились голами Паул Антон и Срджан Мияйлович.

Таким образом, самарцы одолели китайцев с разгромным счетом 7:0.

Уже скоро «Крылья» вернуться в Самару, где на поле Самара Арены возобновят сезон премьер-лики матчем против «Оренбурга». Он состоится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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