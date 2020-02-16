«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом
«Крылья Советов» провели второй контрольный матч на сборах в Испании. В воскресенье, 16 февраля, в 19.30 по самарскому времени они встретились на поле с соперником из Китая, клубом «Далянь Ифан».
После своего проигрыша «Краснодару» в этот же день со счетом 1:0, самарцы не дали коллегам из Поднебесной ни одного шанса. Деян Радонич в этой игре реализовал хет-трик, забив на 20-ой, 57-ой и 72-ой минуте. Дубль в этой игре записал на свой счет Антон Зиньковский. Также отметились голами Паул Антон и Срджан Мияйлович.
Таким образом, самарцы одолели китайцев с разгромным счетом 7:0.
Уже скоро «Крылья» вернуться в Самару, где на поле Самара Арены возобновят сезон премьер-лики матчем против «Оренбурга». Он состоится 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU