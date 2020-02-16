БК «Самара» снова обыграла «Енисей-2» в последнем матче регулярного чемпионата

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:59:44+03:00

Теперь баскетболистки встретятся с болельщиками уже в плей-офф

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В воскресенье, 16 февраля состоялся последний домашний матч женского баскетбольного клуба «Самара» в рамках регулярного чемпионата «Суперлиги-2». Волжанки снова встречали с «Енисеем»-2, которому нанесли поражение 15 февраля (74:44). «Самара» с немного меньшим счетом, но, все же, повторила свой успех. Игра закончилась со счетом переиграла 55:43 в пользу самарского клуба.

Этот матч стал для «Самары» последним домашним в регулярном чемпионате. Сейчас девушки занимают первое место в турнирной таблице «Суперлиги-2».

Как рассказали в пресс-службе клуба, первую часть сезона наша команда закроет в Оренбурге 23-24 февраля. А в начале марта в Суперлиге-2 стартует плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU