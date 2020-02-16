Самарец вышел в финал телешоу «Своя игра» на НТВ

16 Февр. 2020 2020-02-16T23:05:00+03:00

Одним из его соперников был также игрок из Самары

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В воскресенье, 16 февраля, в эфир НТВ вышла очередная серия интеллектуального телешоу «Своя игра».

За победу в минифинале, как назвал его ведущий Петр Кулешов, боролись два жителя Самары: бизнес-аналитик Денис Паншин и 34-летний системный администратор Александр Рождествин, который уже успел получить звание гроссмейстера «Своей игры». Их соперником был предприниматель из Ижевска Рустем Юсупов.

В течение игры лидеры менялись, но ближе к финальному вопросу основная борьба развернулась между самарцами. Александр Рождествин набрал 10 300 очков, Денис Паншин — 4300 очков, а Рустем Юсупов — всего 900.

Заключительный вопрос программы звучал так.

Во время футбольного матча англичанин Санчес Уотт честно ответил на вопрос судьи и получил красную карточку за спорт с арбитром. Почему?

Все участники дали правильный ответ. Дело в том, что судья спросил у спортсмена, как его фамилия, которая оказалась созвучна с английским словом «что», и арбитр посчитал что Уотт его дразнит.

Данис Паншин поставил на кон все, но даже с 8 600 очками он уже не мог догнать Александра Рождествина. И теперь именно Александр будет бороться за победу в финале.

ИСТОЧНИК KP.RU