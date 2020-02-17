2020-02-17T09:27:18+03:00
Общество

Здесь будет город-сад: за 3,5 млн рублей Самару сделают зеленой снова

Администрация ищет подрядчика, который засадит город липой, каштанами, ясенем, тополями и шведской рябиной
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре будут сажать деревьяВ Самаре будут сажать деревья
Изменить размер текста:

Городская администрация ищет подрядчика, который займется восстановительным озеленением города в 2020 году. Работы рассчитаны на срок с апреля по октябрь. Заплатить за это намерены около 3,5 млн рублей. В техническом задании подробно расписано, каких шагов ждут от подрядчика.

Так, уже в апреле требуется посадить около 75 колючих елей, затем - липы и тополя по 24 и 20 штук соответственно. Затем Самару предстоит украсить липой, каштанами, ясенем и шведской рябиной. Ближе к лету необходимо высадить 377 кизильников - это декоративный кустарник.

Администрация расскажет, что и куда сажать, уже победителю торгов. Если вдруг на местах высадки проходят коммуникации или речь идет о технической зоне, все вопросы с хозяевами должны согласовать подрядчики.

По условиям контракта, погибнуть после высадки могут не более 10% деревьев и 10% саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана
Сызранская компания грузоперевозок едва не осталась без автомобилей
В Тольятти +12: гандболистки «Лады» обыграли соперниц из Ижевска
«Динамо Самара» сыграло вничью и проиграло «КПРФ» в матчах 13 тура ЧР по мини-футболу
Красная икра, тушенка, конфеты: самарским ветеранам подарят сухпаек
Из Самары появится прямой рейс в Черногорию
Мэрия Самары возьмет миллиард рублей в кредит, чтобы отдать другие кредиты
Здесь будет город-сад: за 3,5 млн рублей Самару сделают зеленой снова
Может, их умирающий ждал! В Самаре машина реанимации провалилась в яму во дворе
Самарец вышел в финал телешоу «Своя игра» на НТВ
Женская баскетбольная «Самара» снова обыграла «Енисей-2» в последнем матче регулярного чемпионата
«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом