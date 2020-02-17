Здесь будет город-сад: за 3,5 млн рублей Самару сделают зеленой снова

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:27:18+03:00

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Городская администрация ищет подрядчика, который займется восстановительным озеленением города в 2020 году. Работы рассчитаны на срок с апреля по октябрь. Заплатить за это намерены около 3,5 млн рублей. В техническом задании подробно расписано, каких шагов ждут от подрядчика.

Так, уже в апреле требуется посадить около 75 колючих елей, затем - липы и тополя по 24 и 20 штук соответственно. Затем Самару предстоит украсить липой, каштанами, ясенем и шведской рябиной. Ближе к лету необходимо высадить 377 кизильников - это декоративный кустарник.

Администрация расскажет, что и куда сажать, уже победителю торгов. Если вдруг на местах высадки проходят коммуникации или речь идет о технической зоне, все вопросы с хозяевами должны согласовать подрядчики.

По условиям контракта, погибнуть после высадки могут не более 10% деревьев и 10% саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU