Мэрия Самары возьмет миллиард рублей в кредит, чтобы отдать другие кредиты

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:30:42+03:00

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Мэрия Самары ищет банк (или два банка), который откроет для нее две возобновляемые кредитные линии, каждая на 500 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего администрация города намерена взять миллиард, но деньги должны перечисляться траншами в течение срока. Если сейчас необходимости в заемных деньгах нет, заказчик может не привлекать кредитные средства, линия остается открытой на 365 дней с момента заключения контракта.

Стоить обслуживание каждой линии будет 35 млн рублей, таким образом на услуги банка мэрия Самары потратит 70 млн рублей. Сейчас аукцион активен, выбрать подрядчика должны уже 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU