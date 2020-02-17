2020-02-17T09:30:42+03:00
Общество

Мэрия Самары возьмет миллиард рублей в кредит, чтобы отдать другие кредиты

Банк, который откроет кредитную линию, департамент финансов ищет на аукционе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самара займет денегСамара займет денег
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Мэрия Самары ищет банк (или два банка), который откроет для нее две возобновляемые кредитные линии, каждая на 500 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего администрация города намерена взять миллиард, но деньги должны перечисляться траншами в течение срока. Если сейчас необходимости в заемных деньгах нет, заказчик может не привлекать кредитные средства, линия остается открытой на 365 дней с момента заключения контракта.

Стоить обслуживание каждой линии будет 35 млн рублей, таким образом на услуги банка мэрия Самары потратит 70 млн рублей. Сейчас аукцион активен, выбрать подрядчика должны уже 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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