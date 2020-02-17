2020-02-17T09:12:08+03:00
Общество

Красная икра, тушенка, конфеты: самарским ветеранам подарят сухпаек

Все продукты будут упакованы в специальный вещмешок с символикой Победы
Владислав КИРСАНОВ
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На 500 сухпайков потратят 1,3 миллиона рублейНа 500 сухпайков потратят 1,3 миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из Самары подготовят специальные подарки. В рамках празднования Дня Победы ветераны получат сухпайки.

– В него войдут тушенка, красная икра, печень трески, шпроты в масле, а также сладости: печенье, шоколадные конфеты, мед, сгущенка, банка малины с сахаром, чай и кофе, – сообщается на сайте госзакупок.

На 500 таких наборов будет потрачено порядка 1,3 млн рублей. Стоимость продуктов на один набор – 2700 рублей. Все продовольствие будет упаковано в вещмешок с символикой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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