«Динамо Самара» сыграло вничью и проиграло «КПРФ» в матчах 13 тура ЧР по мини-футболу

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:41:21+03:00

Игры с одним из лидеров Суперлиги завершились со счетом 1:1 и 3:4

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«Динамо Самара» смогло набрать одно очко в противостоянии с московским клубом «КПРФ» в рамках 13 тура чемпионата России по мини-футболу. Игры завершились со счетом 1:1 и 3:4.

- Накал в игре держался с первой до последней секунды сегодняшнего матча, - прокомментировал итоги второй встречи тура игрок «Динамо Самара» Ильнур Исламов, его слова приводит пресс-служба клуба. - Обидно проиграть после отлично проведенного первого тайма и двух, забитых в нем «сухих» голах. После перерыва соперник поменял тактику, стал подключать к атаке вратаря, и это помогло футболистам «КПРФ» сначала отыграться, а затем выйти вперед. Вчера и сегодня настрой в нашей команде был боевой. Все парни старались, бились и боролись за победу, но не получилось.

В следующем туре «Динамо» примет в Самаре «Новую генерацию». Матчи пройдут 20 и 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU