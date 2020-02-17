В Тольятти +12: гандболистки «Лады» обыграли соперниц из Ижевска
Вчера, 16 февраля, в Тольятти состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу, в рамках которого местная «Лада» принимала «Университет» из Ижевска. Игра прошла полностью под диктовку хозяек площадки. Итоговый результат – 36:24 в пользу девушек из Самарской области.
– Самой результативной стала Вероника Никитина, на счету которой 10 голов. По шесть заброшенных мячей у Ольги Фоминой и Валерии Кирдяшевой, – сообщает тольяттинский клуб.
Следующий матч «Лада», занимающая вторую строчку в турнирной таблице, проведет также на своей площадке. Соперницами команды станет «Астраханочка». Поединок состоится 18 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU