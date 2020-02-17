2020-02-17T10:07:00+03:00
Общество

Сызранская компания грузоперевозок едва не осталась без автомобилей

Фирма задолжала более 2 миллионов рублей страховщикам
Владислав КИРСАНОВ
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Меры, принятые судебными приставами, помогли ускорить процесс выплаты ФОТО: УФССП по Самарской областиМеры, принятые судебными приставами, помогли ускорить процесс выплаты ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Самарской области рассказали об одной из местных компаний грузоперевозок, которая могла лишиться своих автомобилей-тягачей. Дело в том, что предприятие задолжало перед страховщиками более 2 миллионов рублей. Добровольно выплачивать эту сумму фирма не спешила.

– Представители исполнительной власти наложили арест на два транспортных средства компании. Общая сумма этого имущества должна была покрыть долги, – сообщает УФССП по Самарской области.

Эти меры помогли ускорить процесс выплаты. Задолженность была погашена в полном объеме. Однако грузоперевозчикам предстоит еще оплатить 160 тысяч исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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