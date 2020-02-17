Сызранская компания грузоперевозок едва не осталась без автомобилей

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:07:00+03:00

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Судебные приставы Самарской области рассказали об одной из местных компаний грузоперевозок, которая могла лишиться своих автомобилей-тягачей. Дело в том, что предприятие задолжало перед страховщиками более 2 миллионов рублей. Добровольно выплачивать эту сумму фирма не спешила.

– Представители исполнительной власти наложили арест на два транспортных средства компании. Общая сумма этого имущества должна была покрыть долги, – сообщает УФССП по Самарской области.

Эти меры помогли ускорить процесс выплаты. Задолженность была погашена в полном объеме. Однако грузоперевозчикам предстоит еще оплатить 160 тысяч исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU