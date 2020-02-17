Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:26:15+03:00

Решение о сокращении или переносе каникул школы будут принимать самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети были на карантине с 3 февраля

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Сегодня, 17 февраля, в самарских школах закончились ограничительные мероприятия. После карантина, который длился с 3 февраля, обучение проходит в штатном режиме.

Однако горожане поинтересовались у представителей министерства образования, будут ли в этой связи сокращены весенние каникулы.

– Решение о переносе или сокращении принимается образовательным учреждением в соответствии с учебной программой. Поэтому этот вопрос лучше уточнить в администрации школ, – написали представители минобразования в твиттере.

На прошлой неделе число заболевших в Самарской области достигло 14500 человек. Среди них было много детей от 7 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU