Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана
Сегодня, 17 февраля, в самарских школах закончились ограничительные мероприятия. После карантина, который длился с 3 февраля, обучение проходит в штатном режиме.
Однако горожане поинтересовались у представителей министерства образования, будут ли в этой связи сокращены весенние каникулы.
– Решение о переносе или сокращении принимается образовательным учреждением в соответствии с учебной программой. Поэтому этот вопрос лучше уточнить в администрации школ, – написали представители минобразования в твиттере.
На прошлой неделе число заболевших в Самарской области достигло 14500 человек. Среди них было много детей от 7 до 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU