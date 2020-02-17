Самарские школьники впишут свои имена в энциклопедию будущего

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:44:27+03:00

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Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с музеем Модерна запускает в Самаре региональный этап творческого конкурса «Будущее время «Поколения М». Дети и подростки 11-18 лет, пробующие свои силы в живописи и литературе, могут побороться за главную награду – размещение своей работы на страницах иллюстрированной энциклопедии будущего, которая поступит в книжные магазины России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно в срок с 17 февраля по 6 марта 2020 года загрузить на сайт «Поколения М» один или несколько рисунков или эссе объемом до 5 тысяч знаков на тему «Самара – город будущего». Оценивать присланные в региональном этапе конкурса «Будущее время «Поколения М» работы будет экспертное жюри, состоящее из сотрудников Музея Модерна и творческих кураторов проекта. Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа конкурса «Будущее время «Поколения М» состоится в марте 2020 года.

Кроме того, в феврале и марте для самарских школьников, желающих «прокачать» творческие навыки, будет проведено два бесплатных мастер-класса – один по писательскому мастерству, другой по изобразительному искусству. Узнать подробности и зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке. Количество мест ограничено.

- Самарскую область смело можно назвать одним из флагманских регионов «Поколения М». В прошлом году мы стали лидерами по количеству победителей в разных творческих номинациях и провели два масштабных мероприятия – музыкальное шоу «Поколение М: BLOG&VOICE» и фотовыставку «Один день из жизни России». Задача проекта «Поколение М» - помогать талантливым детям со всех концов России развивать свои способности с помощью онлайн-инструментов и становиться известными на всю страну, получая стимул для дальнейшей самореализации в творчестве, и я уверен, что самарские школьники в очередной раз воспользуются этими возможностями, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU