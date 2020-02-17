2020-02-17T10:44:27+03:00
Общество

Самарские школьники впишут свои имена в энциклопедию будущего

Сделать это будет возможно благодаря совместному проекту МТС «Поколение М» и музея Модерна
Поделиться:
Для участия в конкурсе школьникам нужно будет подготовить рисунки или эссеДля участия в конкурсе школьникам нужно будет подготовить рисунки или эссеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с музеем Модерна запускает в Самаре региональный этап творческого конкурса «Будущее время «Поколения М». Дети и подростки 11-18 лет, пробующие свои силы в живописи и литературе, могут побороться за главную награду – размещение своей работы на страницах иллюстрированной энциклопедии будущего, которая поступит в книжные магазины России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно в срок с 17 февраля по 6 марта 2020 года загрузить на сайт «Поколения М» один или несколько рисунков или эссе объемом до 5 тысяч знаков на тему «Самара – город будущего». Оценивать присланные в региональном этапе конкурса «Будущее время «Поколения М» работы будет экспертное жюри, состоящее из сотрудников Музея Модерна и творческих кураторов проекта. Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа конкурса «Будущее время «Поколения М» состоится в марте 2020 года.

Кроме того, в феврале и марте для самарских школьников, желающих «прокачать» творческие навыки, будет проведено два бесплатных мастер-класса – один по писательскому мастерству, другой по изобразительному искусству. Узнать подробности и зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке. Количество мест ограничено.

- Самарскую область смело можно назвать одним из флагманских регионов «Поколения М». В прошлом году мы стали лидерами по количеству победителей в разных творческих номинациях и провели два масштабных мероприятия – музыкальное шоу «Поколение М: BLOG&VOICE» и фотовыставку «Один день из жизни России». Задача проекта «Поколение М» - помогать талантливым детям со всех концов России развивать свои способности с помощью онлайн-инструментов и становиться известными на всю страну, получая стимул для дальнейшей самореализации в творчестве, и я уверен, что самарские школьники в очередной раз воспользуются этими возможностями, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За прошедшие выходные в Новокуйбышевске украли 11 крышек люков
В Самаре выступит с концертом победитель шоу «Голос» Сергей Волчков
Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»
Тольяттинская полиция возбудила уголовное дело об обмане экс-хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рэйнджерс»
«Акрон» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сергеева
Боязнь коронавируса: в Самарский университет приехали студенты из Китая
В Самаре суд лишил родительских прав уголовника с серьезными болезнями
Ушел из жизни 97-летний почетный гражданин Сызрани Петр Хмурый
Накопили долги: в Самаре метро могут оставить без отопления
Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Сызрани
Извозчик с изъяном: самарец подвез парня от «Метелицы» до улицы Вольской за 12,5 тысяч рублей
У Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области новый руководитель
По главным магистралям: в Самаре разрабатывают систему велодорожек
Самарские школьники впишут свои имена в энциклопедию будущего
Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана
Сызранская компания грузоперевозок едва не осталась без автомобилей
В Тольятти +12: гандболистки «Лады» обыграли соперниц из Ижевска
«Динамо Самара» сыграло вничью и проиграло «КПРФ» в матчах 13 тура ЧР по мини-футболу
Красная икра, тушенка, конфеты: самарским ветеранам подарят сухпаек
Из Самары появится прямой рейс в Черногорию
Мэрия Самары возьмет миллиард рублей в кредит, чтобы отдать другие кредиты
Здесь будет город-сад: за 3,5 млн рублей Самару сделают зеленой снова
Может, их умирающий ждал! В Самаре машина реанимации провалилась в яму во дворе
Самарец вышел в финал телешоу «Своя игра» на НТВ
Женская баскетбольная «Самара» снова обыграла «Енисей-2» в последнем матче регулярного чемпионата
«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом