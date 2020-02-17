2020-02-17T10:55:32+03:00
Общество

По главным магистралям: в Самаре разрабатывают систему велодорожек

Этим занимается министерство транспорта региона
Владислав КИРСАНОВ
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Сроки реализации проекта пока неизвестныСроки реализации проекта пока неизвестныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Самары поинтересовались у чиновников, когда в городе появится велосипедная инфраструктура. В качестве примера горожане указали канадский Монреаль, где люди пользуются двухколесным транспортом даже в мороз при -20 градусах.

– Разработкой системы велодорожек занимается министерство транспорта региона. Планируется четыре магистрали: улица Ново-Садовая, Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, – написали в своем твиттере представители дептранса.

Однако о сроках реализации пока ничего не известно. Велодорожки в Самаре есть на набережной, на некоторых участках Московского шоссе и рядом со стадионом «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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