По главным магистралям: в Самаре разрабатывают систему велодорожек

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:55:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары поинтересовались у чиновников, когда в городе появится велосипедная инфраструктура. В качестве примера горожане указали канадский Монреаль, где люди пользуются двухколесным транспортом даже в мороз при -20 градусах.

– Разработкой системы велодорожек занимается министерство транспорта региона. Планируется четыре магистрали: улица Ново-Садовая, Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, – написали в своем твиттере представители дептранса.

Однако о сроках реализации пока ничего не известно. Велодорожки в Самаре есть на набережной, на некоторых участках Московского шоссе и рядом со стадионом «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU