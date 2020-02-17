У Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области новый руководитель
Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров покидает свою должность, которую он занимал с 2013 года. Его место займет Сергей Марушко – заслуженный ветеран «Крыльев Советов», ранее работавший в стане самарцев на должности спортивного директора.
– Марушко – специалист, знающий проблемы спорта изнутри. В июле прошлого года он стал куратором молодежного направления подготовки игроков «Крыльев Советов», – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.
Сергей Марушко провел 206 матчей в качестве футбольного арбитра. Также он возглавлял самарскую городскую федерацию футбола. Ранее он занимал должность спортивного директора «Анжи» и техдира «Кубани».
ИСТОЧНИК KP.RU