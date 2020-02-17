У Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области новый руководитель

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:28:03+03:00

Сергей Марушко поменял Игоря Поварова, который занимал должность с 2013 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Им стал бывший спортивный директор «Крыльев Советов» и «Анжи»

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Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров покидает свою должность, которую он занимал с 2013 года. Его место займет Сергей Марушко – заслуженный ветеран «Крыльев Советов», ранее работавший в стане самарцев на должности спортивного директора.

– Марушко – специалист, знающий проблемы спорта изнутри. В июле прошлого года он стал куратором молодежного направления подготовки игроков «Крыльев Советов», – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Сергей Марушко провел 206 матчей в качестве футбольного арбитра. Также он возглавлял самарскую городскую федерацию футбола. Ранее он занимал должность спортивного директора «Анжи» и техдира «Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU