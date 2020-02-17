2020-02-17T12:46:41+03:00
Происшествия

Извозчик с изъяном: самарец подвез парня от «Метелицы» до улицы Вольской за 12,5 тысяч рублей

Клиент остался недоволен стоимостью «сервиса» и написал заявление в полицию
Александра БУДАЕВА
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Поездка в такси может обернуться непредвиденными тратамиПоездка в такси может обернуться непредвиденными тратамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Азамату 27 лет, недавно он оказался на скамье подсудимых за то, что в июне прошлого года под утро подвез пьяного парня от «Метелицы» до его дома. Проблема в том, что пассажир выронил свой смартфон. Он остался в машине Азамата и стал уликой в уголовном деле против него.

- Действия молодого человека были квалифицированы по статье «Кража», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. - По версии следствия, водитель не только видел, что пассажир выронил телефон, но и намеренно не предпринял никаких попыток вернуть чужое имущество. Напротив: поднял его с коврика автомобиля и оставил себе.

Стоимость пропажи потерпевший оценил в 12,5 тысяч рублей. В феврале Промышленный районный суд с учетом мнения прокурора признал Азамата виновным и приговорил его к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком еще на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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