Извозчик с изъяном: самарец подвез парня от «Метелицы» до улицы Вольской за 12,5 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:46:41+03:00

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Азамату 27 лет, недавно он оказался на скамье подсудимых за то, что в июне прошлого года под утро подвез пьяного парня от «Метелицы» до его дома. Проблема в том, что пассажир выронил свой смартфон. Он остался в машине Азамата и стал уликой в уголовном деле против него.

- Действия молодого человека были квалифицированы по статье «Кража», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. - По версии следствия, водитель не только видел, что пассажир выронил телефон, но и намеренно не предпринял никаких попыток вернуть чужое имущество. Напротив: поднял его с коврика автомобиля и оставил себе.

Стоимость пропажи потерпевший оценил в 12,5 тысяч рублей. В феврале Промышленный районный суд с учетом мнения прокурора признал Азамата виновным и приговорил его к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком еще на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU