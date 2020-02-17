2020-02-17T12:48:46+03:00
Общество

Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Сызрани

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях случившегося
Владислав КИРСАНОВ
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Севший за руль в нетрезвом виде, может остаться без правСевший за руль в нетрезвом виде, может остаться без правФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в воскресенье, 16 февраля, 42-летний водитель из Сызрани двигался по улице Мира на своей «Приоре». В определенный момент мужчина не справился с управлением и врезался в ВАЗ 99-й модели, за рулем которой была 35-летняя женщина.

– После столкновения «Приора» скатилась в кювет, где наехала на дерево. Водителю автомобиля потребовалась помощь медиков. Ему назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После освидетельствования стало ясно, что зачинщик аварии был пьян. Теперь ему грозит лишение прав. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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