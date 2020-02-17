Накопили долги: в Самаре метро могут оставить без отопления

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:04:55+03:00

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В феврале 2020 года специалисты компании «Т Плюс» планируют отключить отопление и горячую воду у 50 организаций, которые накопили долги по счетам.

– Среди них ОАО «Авиакор – авиационный завод», чей долг составляет 32,6 млн рублей, электродепо МП «Самарский метрополитен», которое должно 2,6 миллиона, а также АО «Самарский электромеханический завод», задолжавшее 1,6 млн, – сообщили теплоэнергетики.

Отмечается, что за минувший январь 45 организаций погасили свою задолженность, у восьми из них отключали тепло. После этого фирмы в полном объеме оплатили долги. Их сумма составила более 4,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU