2020-02-17T13:26:01+03:00
Общество

Ушел из жизни 97-летний почетный гражданин Сызрани Петр Хмурый

Он был ветераном Великой Отечественной войны, летчиком
Владислав КИРСАНОВ
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Петр Хмурый принимал участие в битве за Сталинград ФОТО: Администрация СызраниПетр Хмурый принимал участие в битве за Сталинград ФОТО: Администрация Сызрани
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Сегодня, 17 февраля, в Сызрани после продолжительной болезни скончался почетный гражданин города Петр Хмурый. Ему было 97 лет. Он закончил Нальчикский аэроклуб и военную школу пилотов.

– До окончания войны Петр Максимович занимался подготовкой летчиков фронтовой авиации. С началом битвы за Сталинград он в составе 3-го курсантского батальона, входящего в состав 62-й Армии, принимал участие в защите города, – сообщили в администрации Сызрани.

За время службы в авиации Петр Хмурый освоил 15 типов самолетов, произвел 8200 взлетов и посадок, налетал днем и ночью 2300 часов. Награжден орденом Российского Комитета ветеранов войны и военной службы «За службу России». В 2013 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Сызрани».

ИСТОЧНИК KP.RU

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