В Самаре суд лишил родительских прав уголовника с серьезными болезнями

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:57:00+03:00

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Отдел опеки Промышленного района на днях забил тревогу. Они обратились в суд с просьбой лишить родительских прав местного жителя Вячеслава Д.

- Истец в своем обращении ссылается на то, что мужчина неоднократно находился в местах лишения свободы, имеет ряд серьезных заболеваний. Все это не дает ему возможности нормально воспитывать ребенка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Промышленного района, представитель которой также участвовал в рассмотрении дела.

Сам Вячеслав согласился с иском и с тем, что его нужно ограничить в родительских правах. Не возражал и его сын Никита. С ранних лет мальчика воспитывает бабушка - папа участие в его жизни принимает не самое активное.

В Промышленном районном суде рассмотрели все доводы и с иском согласились. Решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU