В Самаре суд лишил родительских прав уголовника с серьезными болезнями
Отдел опеки Промышленного района на днях забил тревогу. Они обратились в суд с просьбой лишить родительских прав местного жителя Вячеслава Д.
- Истец в своем обращении ссылается на то, что мужчина неоднократно находился в местах лишения свободы, имеет ряд серьезных заболеваний. Все это не дает ему возможности нормально воспитывать ребенка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Промышленного района, представитель которой также участвовал в рассмотрении дела.
Сам Вячеслав согласился с иском и с тем, что его нужно ограничить в родительских правах. Не возражал и его сын Никита. С ранних лет мальчика воспитывает бабушка - папа участие в его жизни принимает не самое активное.
В Промышленном районном суде рассмотрели все доводы и с иском согласились. Решение еще не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU