Боязнь коронавируса: в Самарский университет приехали студенты из Китая

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:06:52+03:00

Молодые люди находились на двухнедельном карантине в Москве Фото: Google. Карты.

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Жители областной столицы оказались испуганы информацией о заселении в общежития Самарского университета студентов из Китая. По их словам, многие учащиеся намерены уйти в академические отпуска, чтобы избежать опасности заражения коронавирусом.

– По информации Самарского университета, в общежитие заселились студенты Нанкинского университета. Молодые люди перед этим прошли двухнедельный карантин в Москве, – сообщили в министерстве образования Самарской области.

Сообщается, что Роспотребнадзор региона предупрежден о данном визите, а приезд проходит по совместной образовательной программе между Россией и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU