Боязнь коронавируса: в Самарский университет приехали студенты из Китая
Жители областной столицы оказались испуганы информацией о заселении в общежития Самарского университета студентов из Китая. По их словам, многие учащиеся намерены уйти в академические отпуска, чтобы избежать опасности заражения коронавирусом.
– По информации Самарского университета, в общежитие заселились студенты Нанкинского университета. Молодые люди перед этим прошли двухнедельный карантин в Москве, – сообщили в министерстве образования Самарской области.
Сообщается, что Роспотребнадзор региона предупрежден о данном визите, а приезд проходит по совместной образовательной программе между Россией и Китаем.
ИСТОЧНИК KP.RU