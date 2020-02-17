«Акрон» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сергеева

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:09:27+03:00

Прошлый сезон Сергеев провел в ульяновской «Волге», а нынешней начал в майке команды ФНЛ из Нижнего Новгорода. Фото: ФК "Акрон".

21-летний футболист будет играть в тольяттинском клубе под 21 номером

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» подписал 21-летнего полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сергеева. За нижегородцев он выступал с начала этого сезона. Всего на поле Сергеев в этом сезоне появлялся в 15 матчах ФНЛ и двух играх Кубка России. На счет полузащитника один забитый гол, сообщает пресс-служба «Акрона».

- 21-летний Александр Сергеев является уроженцем Ульяновска. В 12 лет игрок переехал в Академию ФК «Краснодар», где впоследствии прошел через молодежные команды «быков» в ПФЛ и турнире дублеров РПЛ, в общей сложности сыграв за «черно-зеленых» в 70 матчах (пять забитых мячей). Прошлый сезон Сергеев провел в ульяновской «Волге», а нынешней начал в майке команды ФНЛ из Нижнего Новгорода, - рассказали в тольяттинском клубе.

В «Акроне» Сергеев будет играть под 21 номером.

Напомним, после 17 туров тольяттинская команда возглавляет группу «Урал-Приволжье» ПФЛ. Ближайший преследователь - «Челябинск» - отстает на два очка.

ИСТОЧНИК KP.RU