2020-02-17T14:53:19+03:00
Общество

Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»

Нападающий будет играть в столичном клубе на правах аренды с правом выкупа
Владислав КИРСАНОВ
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Дмитрий Комбаров долгое время выступал за «Спартак»Дмитрий Комбаров долгое время выступал за «Спартак»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе в стан красно-белых форварда самарцев Александра Соболева. По мнению Комбарова, для молодого бомбардира – это большой шанс, так как у него расширится круг возможностей.

– Я посоветовал ему переходить. Если бы Соболев остался в «Крыльях», неизвестно, что произошло бы потом. Не дай бог, перестал бы забивать. Так что он сделал своевременный шаг, – цитирует Комбарова «Российская газета».

По его словам, именно в составе красно-белых у Соболева больше шансов на дальнейший переезд в Европу. На счету 22-летнего нападающего 10 голов и три результативные передачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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