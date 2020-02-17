Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:53:19+03:00

Нападающий будет играть в столичном клубе на правах аренды с правом выкупа

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Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе в стан красно-белых форварда самарцев Александра Соболева. По мнению Комбарова, для молодого бомбардира – это большой шанс, так как у него расширится круг возможностей.

– Я посоветовал ему переходить. Если бы Соболев остался в «Крыльях», неизвестно, что произошло бы потом. Не дай бог, перестал бы забивать. Так что он сделал своевременный шаг, – цитирует Комбарова «Российская газета».

По его словам, именно в составе красно-белых у Соболева больше шансов на дальнейший переезд в Европу. На счету 22-летнего нападающего 10 голов и три результативные передачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU