Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»
Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе в стан красно-белых форварда самарцев Александра Соболева. По мнению Комбарова, для молодого бомбардира – это большой шанс, так как у него расширится круг возможностей.
– Я посоветовал ему переходить. Если бы Соболев остался в «Крыльях», неизвестно, что произошло бы потом. Не дай бог, перестал бы забивать. Так что он сделал своевременный шаг, – цитирует Комбарова «Российская газета».
По его словам, именно в составе красно-белых у Соболева больше шансов на дальнейший переезд в Европу. На счету 22-летнего нападающего 10 голов и три результативные передачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU