2020-02-17T15:08:07+03:00
Общество

В Самаре выступит с концертом победитель шоу «Голос» Сергей Волчков

Артист исполнит известные песни прошлых лет и новые произведения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сергей Волчков приедет в Самару в конце мартаСергей Волчков приедет в Самару в конце марта
Изменить размер текста:

В Самаре пройдет концерт победителя второго сезона проекта «Голос» Первого канала Сергея Волчкова. Это молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном и обезоруживающей искренностью.

- Гастрольные туры Сергея всегда собирают полные залы. Зрители встречают его шквалом аплодисментов и дарят ему признания в любви и подарки, а также просят приехать с выступлением еще раз, - комментируют организаторы мероприятия.

Отметим, что в Самаре Сергей Волчков бывает не часто, поэтому это очень долгожданный концерт. Артист представит самарцам всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, а также исполнит легендарные песни из советских кинофильмов, романсы и песни, которые были написаны именно для него. Концерт Сергея Волчкова пройдет в ОДО 29 марта. Начало намечено на 19:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» начала продажу билетов на матчи плей-офф
За прошедшие выходные в Новокуйбышевске украли 11 крышек люков
В Самаре выступит с концертом победитель шоу «Голос» Сергей Волчков
Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»
Тольяттинская полиция возбудила уголовное дело об обмане экс-хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рэйнджерс»
«Акрон» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сергеева
Боязнь коронавируса: в Самарский университет приехали студенты из Китая
В Самаре суд лишил родительских прав уголовника с серьезными болезнями
Ушел из жизни 97-летний почетный гражданин Сызрани Петр Хмурый
Накопили долги: в Самаре метро могут оставить без отопления
Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Сызрани
Извозчик с изъяном: самарец подвез парня от «Метелицы» до улицы Вольской за 12,5 тысяч рублей
У Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области новый руководитель
По главным магистралям: в Самаре разрабатывают систему велодорожек
Самарские школьники впишут свои имена в энциклопедию будущего
Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана
Сызранская компания грузоперевозок едва не осталась без автомобилей
В Тольятти +12: гандболистки «Лады» обыграли соперниц из Ижевска
«Динамо Самара» сыграло вничью и проиграло «КПРФ» в матчах 13 тура ЧР по мини-футболу
Красная икра, тушенка, конфеты: самарским ветеранам подарят сухпаек
Из Самары появится прямой рейс в Черногорию
Мэрия Самары возьмет миллиард рублей в кредит, чтобы отдать другие кредиты
Здесь будет город-сад: за 3,5 млн рублей Самару сделают зеленой снова
Может, их умирающий ждал! В Самаре машина реанимации провалилась в яму во дворе
Самарец вышел в финал телешоу «Своя игра» на НТВ
Женская баскетбольная «Самара» снова обыграла «Енисей-2» в последнем матче регулярного чемпионата
«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом