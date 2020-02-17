В Самаре выступит с концертом победитель шоу «Голос» Сергей Волчков

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:08:07+03:00

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В Самаре пройдет концерт победителя второго сезона проекта «Голос» Первого канала Сергея Волчкова. Это молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном и обезоруживающей искренностью.

- Гастрольные туры Сергея всегда собирают полные залы. Зрители встречают его шквалом аплодисментов и дарят ему признания в любви и подарки, а также просят приехать с выступлением еще раз, - комментируют организаторы мероприятия.

Отметим, что в Самаре Сергей Волчков бывает не часто, поэтому это очень долгожданный концерт. Артист представит самарцам всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, а также исполнит легендарные песни из советских кинофильмов, романсы и песни, которые были написаны именно для него. Концерт Сергея Волчкова пройдет в ОДО 29 марта. Начало намечено на 19:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU