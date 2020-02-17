Хоккейная «Лада» начала продажу билетов на матчи плей-офф

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:25:43+03:00

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Завтра, 18 февраля, в Тольятти стартует продажа билетов на домашние матчи хоккейной «Лады» в Кубке Петрова 2020. Это серия матчей по системе плей-офф, участие в которой примет клуб из Самарской области.

– Владельцы абонементов смогут продлить свой пропуск до 22 февраля включительно. Они получат два билеты на два стартовых матча 23 и 24 числа на свои места, – говорится на сайте ХК «Лада».

Стоимость стандартного абонемента составляет 400 рублей. VIP2 – 600 рублей, VIP1 – 800. Билеты будут продаваться в кассе «Лада-Арены». Потенциальным соперником автозаводцев может стать «Нефтяник» из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU