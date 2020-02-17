Самарцы не рискнули выйти на «Большую Волгу»: в Ширяево завершился российский этап мировой серии гонок на собачьих упряжках

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:58:12+03:00

"Волга Квест" транслировался на весь мир, благодаря именитым комментаторам из США Далласу Сиви и Брюсу Ли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На самую большую дистанцию почти в 500 км вышли только гости из других регионов

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В конце минувшей недели в Самарской области завершилась международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест - 2020», которая в этом году стала частью Мировой Арктической серии, наравне с гонками США и Норвегии.

Она состояла из двух дистанций: 250 км и 460 км. Первая, так называемая «Средняя Волга», стартовала в селе Ширяево 8 февраля. 17 команд преодолели ее к 11 февраля. По итогам этапа весь пьедестал почета заняли женщины: Анна Еремина, Мария Федорова и Олеся Каримова.

Но вот на «Большую Волгу» почти в 500 км никто из них пойти не рискнул. На старт вышли только мужчины. Причем среди них не было ни одного местного спортсмена, только участники из других регионов: Москвы, Иркутска, Тюмени и Чувашии.

Из пяти гонщиков и их команд до финиша добрались только двое. Пальма первенства досталась москвичу, обладателю многих золотых наград в каюринге Вячеславу Демченко. Вторым пришел победитель «Волга Квеста - 2017» потомственный каюр с Байкала Арсений Тюрюмин.

Соревнования завершены, но это не конец. Организаторы «Волга Квеста - 2020» пригласили всех участников на большой летний праздник, который пройдет 13-14 июня 2020 года в Ягодинском лесничестве в Ставропольском районе Самарской области.

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В основном вся слава достается каюрам и их пушистым спортсменам: хаски, маламутам, метисам. Но у каждого героя всегда есть верные помощники. Для гонщиков - это хэндлеры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU