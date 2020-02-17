В Куйбышевском районе Самары благоустроят Сквер Речников

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:44:09+03:00

Также будет отремонтировано соседствующее со сквером здание ФОТО: МАУ «Парки Самары»

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Глава Самары Елена Лапушкина на днях посетила Куйбышевский район. Одним из объектов стал Сквер Речников, расположенный в Сухой Самарке. В 2020-м году там начнутся работы по благоустройству. В месте отдыха обустроят хоккейную и детскую площадки, новые пешеходные дорожки.

– Также запланирована установка светильников освещения, посадка деревьев, кустарников и газона с автополивом. В центре сквера появится роза ветров, подчеркивающая морскую тематику, – говорится на сайте администрации Самары.

Жители района также попросили обустроить в парке сухой фонтан и зоны с wi-fi. Кроме того, отремонтируют здание на улице Флотской, 5. Там обновят фасад и кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU