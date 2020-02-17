Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:23:08+03:00

В 2019 году объем средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 16% до 2,1 трлн рублей

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В 2019 г. объем средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 16% до 2,1 трлн руб. За последние два года прирост данного показателя составил 62%. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2019 г. достигла 30%. Число клиентов за последние два года выросло в 1,5 раза и превысило 20 тыс. человек.

Private Banking сегодня формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 44% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 60%. 60% клиентской базы Private Banking ВТБ – мужчины, 40% – женщины. Средний возраст клиентов – 51 год.

Основными драйверами развития в 2019 г., как отметил Д. Брейтенбихер, стали синергия с корпоративным блоком, новая модель продаж инвестиционных продуктов и тот факт, что в ВТБ сформировалась профессиональная команда, которая способна дать клиентам ВТБ Private Banking уровень инвестиционной экспертизы, ранее доступный только крупным институциональным инвесторам. Внутри группы ВТБ финансовые советники Private Banking опираются на поддержку профильных специалистов по разным направлениям: экспертов по валютному и налоговому законодательству, финансовых и отраслевых аналитиков, asset и lifestyle менеджеров, специалистов по кредитованию и проектному финансированию. Такой подход и доступ к широкой сети партнеров группы ВТБ, оказывающих услуги VIP-клиентам банка на эксклюзивных условиях, многократно повышает качество профессиональней экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU