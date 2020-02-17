2020-02-17T16:26:26+03:00
Общество

Праздник на набережной: 23 февраля самарцы смогут пострелять и выиграть призы за знание истории

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Владислав КИРСАНОВ
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Всех пришедших ждет насыщенная развлекательная программаВсех пришедших ждет насыщенная развлекательная программаФото: Мария АНАНОВА
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23 февраля в Самаре пройдет патриотическая акция «Готов к защите Отечества!». Мероприятие состоится рядом с бассейном ЦСК ВВС и начнется в 12:00. Всех пришедших ждет большая развлекательная программа.

Для гостей будет представлена выставка армейской военной техники, стоящей на вооружении армии России. Можно будет залезть в кабины, люки, а также сделать фото на память. Свою технику и оборудование покажут представители и других силовых структур: Росгвардия, УВД по Самаре, МЧС России, поисково-спасательная служба, ФСИН России.

– Можно будет посидеть в полицейской машине, померить каску, бронежилет и многое другое. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту. Ряд выставок будет посвящен оружию. Все желающие могут подержать в руках современное и историческое боевое оружие, – сообщают организаторы.

Также пришедших порадует экспозиция предметов, найденных на местах боев, выставка старинного вооружения. В планах - выступления по рукопашному бою и тактической подготовке, а также коллективов государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

– Еще рекомендуем проверить свою зоркость и меткость. В специальных тирах в руках гостей побывают пневматические и пейнтбольные автоматы – пройдет конкурс «Ворошиловский стрелок» и «Меткий стрелок», – говорится в сообщении.

Для эрудированных самарцев подготовлены две викторины: «Пройди интерактивные площадки – получи приз» и «День защитника Отечества» на знание военной истории. Всех победителей ждут призы и подарки. Кроме того, традиционно будет работать полевая кухня с фирменной солдатской кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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