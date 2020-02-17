2020-02-17T17:01:46+03:00
Общество

«Это недопустимо»: мэр Самары потребовала убрать весь сваленный с набережной на песок грязный снег

На непонятные работы чиновникам пожаловались жители города
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Грязь с набережной на пляжный песок сбрасывали рабочие в выходныеГрязь с набережной на пляжный песок сбрасывали рабочие в выходныеФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре уберут грязный снег с набережной реки Волги, на который ранее пожаловались горожане. Напомним, сначала жителям не понравилось, что службы благоустройства вместо уборки наледи посыпали ее песком и реагентами, а потом заметили, что куски грязного льда сбрасывают на пляжный песок. Мэр Елена Лапушкина на оперативном совещании в понедельник, 17 февраля, назвала эту ситуацию недопустимой.

- Глава города поручила руководству МП «Самарская набережная» в ближайшее время убрать весь снег, который попал на песок, принять меры в отношении виновных и не допускать подобной ситуации в будущем, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также на совещании обсудили уборку и вывоз снега с улиц и дворов города. На те управляющие компании, которые за выходные не справились с работами, составили протоколы. Елена Лапушкина поручила главам районов и инспекторам в течение недели полностью проверить уборку всех территорий и отчитаться на следующем совещании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре горожане недовольны «грязной» набережной

На удручающее состояние популярного места для прогулок самарцы пожаловались в социальных сетях (подробности)

«Сбрасывают грязь на песок»: самарцы возмутились уборкой снега на набережной Волги

Мэр города призвала ответственное за эту территорию предприятие разобраться в ситуации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Самарского Театра драмы новый директор
«Это недопустимо»: мэр Самары потребовала убрать весь сваленный с набережной на песок грязный снег
Праздник на набережной: 23 февраля самарцы смогут пострелять и выиграть призы за знание истории
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
В Куйбышевском районе Самары благоустроят Сквер Речников
Самарцы не рискнули выйти на «Большую Волгу»: в Ширяево завершился российский этап мировой серии гонок на собачьих упряжках
Стало известно, как могильные фотографии оказались в куче земли возле дома на улице Громовой в Тольятти
Хоккейная «Лада» начала продажу билетов на матчи плей-офф
За прошедшие выходные в Новокуйбышевске украли 11 крышек люков
В Самаре выступит с концертом победитель шоу «Голос» Сергей Волчков
Защитник «Крыльев» Комбаров: «Посоветовал Соболеву принять предложение «Спартака»
Тольяттинская полиция возбудила уголовное дело об обмане экс-хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рэйнджерс»
«Акрон» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сергеева
Боязнь коронавируса: в Самарский университет приехали студенты из Китая