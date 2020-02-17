«Это недопустимо»: мэр Самары потребовала убрать весь сваленный с набережной на песок грязный снег
В Самаре уберут грязный снег с набережной реки Волги, на который ранее пожаловались горожане. Напомним, сначала жителям не понравилось, что службы благоустройства вместо уборки наледи посыпали ее песком и реагентами, а потом заметили, что куски грязного льда сбрасывают на пляжный песок. Мэр Елена Лапушкина на оперативном совещании в понедельник, 17 февраля, назвала эту ситуацию недопустимой.
- Глава города поручила руководству МП «Самарская набережная» в ближайшее время убрать весь снег, который попал на песок, принять меры в отношении виновных и не допускать подобной ситуации в будущем, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Также на совещании обсудили уборку и вывоз снега с улиц и дворов города. На те управляющие компании, которые за выходные не справились с работами, составили протоколы. Елена Лапушкина поручила главам районов и инспекторам в течение недели полностью проверить уборку всех территорий и отчитаться на следующем совещании.
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ИСТОЧНИК KP.RU