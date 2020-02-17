«Это недопустимо»: мэр Самары потребовала убрать весь сваленный с набережной на песок грязный снег

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:01:46+03:00

Грязь с набережной на пляжный песок сбрасывали рабочие в выходные Фото: Twitter.com

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В Самаре уберут грязный снег с набережной реки Волги, на который ранее пожаловались горожане. Напомним, сначала жителям не понравилось, что службы благоустройства вместо уборки наледи посыпали ее песком и реагентами, а потом заметили, что куски грязного льда сбрасывают на пляжный песок. Мэр Елена Лапушкина на оперативном совещании в понедельник, 17 февраля, назвала эту ситуацию недопустимой.

- Глава города поручила руководству МП «Самарская набережная» в ближайшее время убрать весь снег, который попал на песок, принять меры в отношении виновных и не допускать подобной ситуации в будущем, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также на совещании обсудили уборку и вывоз снега с улиц и дворов города. На те управляющие компании, которые за выходные не справились с работами, составили протоколы. Елена Лапушкина поручила главам районов и инспекторам в течение недели полностью проверить уборку всех территорий и отчитаться на следующем совещании.

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ИСТОЧНИК KP.RU