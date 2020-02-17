У Самарского Театра драмы новый директор

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:31:24+03:00

Реконструкция театра начнется в следующем году ФОТО: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Сегодня она была представлена труппе

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17 февраля, глава минкульта Самарской области Борис Илларионов объявил нового директора Самарского академического театра драмы имени Горькова. Им стала Яна Егорова, работавшая до конца 2019 года замдиретора «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке».

Кроме того, Егорова работала на руководящих должностях на промышленных предприятиях, а также в Московском театре «Школа современной пьесы».

– У Яны Егоровой большой опыт работы в бизнесе, и я уверен, что этот опыт будет использован на благо развития нашего театра драмы. Она — целеустремленный человек и эффективный менеджер. Театру предстоит непростой период, связанный с реконструкцией, которая должна, по нашим планам, начаться в следующем году, – сказал Борис Илларионов.

Он также поблагодарил врио директора театра Валерия Мелешина. Слова благодарности ему адресовал и художественный руководитель театра Валерий Гришко. Официально к новой работе Яна Егорова приступит завтра, 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU