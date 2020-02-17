У Самарского Театра драмы новый директор
17 февраля, глава минкульта Самарской области Борис Илларионов объявил нового директора Самарского академического театра драмы имени Горькова. Им стала Яна Егорова, работавшая до конца 2019 года замдиретора «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке».
Кроме того, Егорова работала на руководящих должностях на промышленных предприятиях, а также в Московском театре «Школа современной пьесы».
– У Яны Егоровой большой опыт работы в бизнесе, и я уверен, что этот опыт будет использован на благо развития нашего театра драмы. Она — целеустремленный человек и эффективный менеджер. Театру предстоит непростой период, связанный с реконструкцией, которая должна, по нашим планам, начаться в следующем году, – сказал Борис Илларионов.
Он также поблагодарил врио директора театра Валерия Мелешина. Слова благодарности ему адресовал и художественный руководитель театра Валерий Гришко. Официально к новой работе Яна Егорова приступит завтра, 18 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU