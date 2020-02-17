В Самарской области изменили закон о тишине

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:45:43+03:00

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В Самарской области произошли изменения в законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Это касается части производства сбора и вывоза мусора.

– В законе была формулировка, что твердые коммунальные отходы должны собираться с 13 до 15 часов. Получалось, что если мусорщики приезжают в остальное время, то они нарушают закон. Этот пункт отменен, – сообщается в документе правительства.

Согласно санитарным нормам вывозить мусор можно с 7 до 23 часов. Сейчас закон приравняли именно к ним. Он вступит в силу по истечении десяти дней со дня опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU