В Самарской области открылся завод по производству грибов шиитаке
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Никалай Абашин принял участие в запуске нового грибоводческого предприятия в Кинельском районе региона. На нем будут выращивать грибы-вешенки, в перспективе – опята и «заморские» шиитаке.
– В течение нескольких дней появляются первые грибы. Растёт вешенка от 9 до 14 мм в сутки. Всего от замеса субстрата до его утилизации с учетом получения урожая проходит 37 дней. Кстати, отработанный субстрат можно использовать в качестве биотоплива, – говорится на сайте минсельхоза.
Отмечается, что первый урожай можно будет получить уже на следующей неделе. Сейчас на предприятии трудятся порядка 50 человек, в перспективе штат может расшириться до 130 работников.
ИСТОЧНИК KP.RU