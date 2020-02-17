2020-02-17T20:49:37+03:00
Общество

В Самарской области открылся завод по производству грибов шиитаке

Первый урожай планируется получить в течение ближайших 10 дней
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас на предприятии трудятся 50 человек, в перспективе – 130 ФОТО: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской областиСейчас на предприятии трудятся 50 человек, в перспективе – 130 ФОТО: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Никалай Абашин принял участие в запуске нового грибоводческого предприятия в Кинельском районе региона. На нем будут выращивать грибы-вешенки, в перспективе – опята и «заморские» шиитаке.

– В течение нескольких дней появляются первые грибы. Растёт вешенка от 9 до 14 мм в сутки. Всего от замеса субстрата до его утилизации с учетом получения урожая проходит 37 дней. Кстати, отработанный субстрат можно использовать в качестве биотоплива, – говорится на сайте минсельхоза.

Отмечается, что первый урожай можно будет получить уже на следующей неделе. Сейчас на предприятии трудятся порядка 50 человек, в перспективе штат может расшириться до 130 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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