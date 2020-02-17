Прокуратура Тольятти добилась от компании выплаты задержанной зарплаты

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:47:18+03:00

Деньги работникам не платили больше месяца

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку исполнения трудового законодательства на заводе по переработке твердых бытовых отходов. Выяснилось, что там с декабря 2019 года не платят зарплату. Перед 11 сотрудниками накопилось более 344 тысяч рублей долга.

– Представители надзорного органа возбудили административные дела. Они были направлены в Государственную инспекцию труда в Самарской области, – сообщают прокуроры.

Эти меры положительно повлияли на работодателя. В конце прошлой недели все сотрудники получили причитающиеся им средства.

ИСТОЧНИК KP.RU