Прокуратура Тольятти добилась от компании выплаты задержанной зарплаты
Деньги работникам не платили больше месяца
Сумма долга составила 344 тысячи рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку исполнения трудового законодательства на заводе по переработке твердых бытовых отходов. Выяснилось, что там с декабря 2019 года не платят зарплату. Перед 11 сотрудниками накопилось более 344 тысяч рублей долга.
– Представители надзорного органа возбудили административные дела. Они были направлены в Государственную инспекцию труда в Самарской области, – сообщают прокуроры.
Эти меры положительно повлияли на работодателя. В конце прошлой недели все сотрудники получили причитающиеся им средства.
ИСТОЧНИК KP.RU