В Самаре две хитрые тамбовчанки оставили пятерых пенсионеров без денег

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:08:30+03:00

Мошенницы находили своих «жертв» на рынке и втирались к ним в доверие под видом медработниц [видео]

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух 40-летних жительниц Тамбовской области. Их обвиняют в обмане пяти пенсионерок.

- Женщинам предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: одной кражи и двух мошенничеств. Потерпевшими от их действий признаны пятеро самарцев в возрасте от 82 до 91 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в сентябре 2019 года уроженка Мичуринска решила обокрасть пенсионеров и сговорилась с уроженкой Моршанского района. Действовали они по следующей схеме: выбирали на рынке подходящего пожилого человека, потом, представляясь сотрудниками медучреждений, под предлогом оказания соцпомощи проникали к пенсионеру домой. Там преступницы вынуждали доверчивую бабушку показать, где хранятся деньги, и похищали их. Общая сумма украденных денег составила около 217 тысяч рублей. В двух случаях тамбовчанки подменили деньги билетами «банка приколов». Скоро злоумышленницы предстанут перед судом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761465" frameborder="0"></iframe> В Самаре двух тамбовчанок будут судить за обман пятерых пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU