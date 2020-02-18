Две лисы, собака и кошка: в Самарской области выявили еще четыре очага бешенства
В Самарской области выявили еще четыре очага бешенства среди животных. Опасное заболевание обнаружили в Шенталинском и Похвистневском районах.
- При исследовании головного мозга двух лис, одну из которых нашли в селе Татарское Абдикеево, а вторую - в поселке Родина, было выявлено бешенство. Два других случая зафиксировали в Похвистневе и в селе Ахрат. Там антиген вируса бешенства обнаружили у домашних кошки и собаки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Сейчас специалисты проводят все необходимые меры, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. В ближайшее время в этих населенных пунктах введут карантин.
Напомним, что первый в этом году очаг бешенства в Самарской области выявили в Похвистневском районе. Там от вируса погибла лиса, еще одну мертвую лису позднее нашли в селе Аксаково Шенталинского района. Третий случай зафиксировали в селе Хорошенькое Красноярского района. Там от бешенства тоже погибла лиса, а вот в селе Заволжье Приволжского района от вируса скончалась корова. Во всех этих населенных пунктах ввели карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU