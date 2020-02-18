2020-02-18T09:25:44+03:00
Общество

В Самарской области две бывшие промзоны избавят от токсичности

Это территории заводов в Чапаевске и Тольятти
Илона МАЙСКАЯ
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Депутаты обсудили проблемы экологии, вызванных территориями бывших заводовДепутаты обсудили проблемы экологии, вызванных территориями бывших заводов
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В Самарской области рекультивируют две бывшие промышленные площадки, которые наносят вред экологии. Речь идет о чапаевском «Средневолжском заводе химикатов» и тольяттинском «Фосфоре». Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы.

На актуализацию проектно-сметной документации по чапаевскому объекту планируется выделить 49 млн рублей. После этого там приступят к герметизации шламоотстойника, по которому опасные вещества сейчас попадают через реку Чапаевку в Волгу. Затем начнется рекультивация всей зоны. Большую часть денег на эти работы должны выделить из федерального бюджета.

Что касается бывшего завода «Фосфор», то здесь проведут масштабную инвентаризацию территории. Деньги на эти цели тоже должны в ближайшее время выделить.

- Будет проведено исследование и определено, какие именно вещества находятся в бывшей промзоне «Фосфора», и где они локализуются. Эту работу проводят специалисты Самарского государственного технического университета, - прокомментировал депутат губдумы, координатор федерального проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков.

Также народный избранник отметил, что на территории «Фосфора» есть несколько объектов, которые принадлежат разным собственникам, сама же земля находится в федеральной собственности. После того, как будут проведены необходимые исследования, депутаты посетят эту территорию и обсудят, как убрать отходы с федеральной земли, поскольку проводить работы там местные власти не имеют права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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