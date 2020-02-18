В Сызрани 23 пожарных тушили горящий частный дом на улице Марата
В жилище ближе к утру загорелась одна из комнат
Пожарные быстро потушили пламя, никто не пострадалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранним утром во вторник, 18 февраля, в Сызрани произошло ЧП. На улице Марата, 41 загорелся частный дом.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:42. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В доме горела комната. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работали 23 человека и несколько спецмашин. Пожарным удалось локализовать возгорание в 4:07, а полностью его потушить - в 4:15. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU