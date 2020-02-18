2020-02-18T10:17:01+03:00
Общество

Группа «Сплин» выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре

Музыканты исполнят всеми любимые хиты и новые песни
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Группа "Сплин" стала еще одним хедлайнером крупнейшего рок-фестиваляГруппа "Сплин" стала еще одним хедлайнером крупнейшего рок-фестиваля
Изменить размер текста:

Стало известно имя еще одного хедлайнера фестиваля «Рок над Волгой — 2020», который пройдет 27 июня на стадионе «Самара Арена». Участником девятичасового музыкального марафона станет легендарная российская рок-группа из Санкт-Петербурга «Сплин». Она исполнит как свои хиты, так и новые песни.

- Мы изменили место проведения фестиваля, но не формат: мы сохраняем самое лучшее. Среди традиций: детские и спортивные площадки, игра ветеранов «Крыльев Советов» и сборной «Рока над Волгой», а также доступность для граждан c ограниченными возможностями. Наш оргкомитет выделит 300 бесплатных мест для инвалидов и их сопровождающих, — рассказала директор фестиваля Ева Самсонова.

Напомним, что свое участие в «Роке над Волгой» уже подтвердили» Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль», группа «Би-2», американская группа Papa Roach, а также певица Земфира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обещаю: будет круто»: «Руки вверх» в 2020 году выступят на Самара Арене с большим концертом

Певец решил устроить стадионный тур по аренам, которые принимали матчи ЧМ в 2018 году (подробности)

«Самара Арена» примет масштабный летний фестиваль Big Love Show 2020

Горожанам обещают многочасовое яркое шоу и выступления известных артистов (подробности)

Стали известны цены и первые участники фестиваля «Рок над Волгой-2020» в Самаре

Легендарный рок-фестиваль пройдет следующим летом на стадионе «Самара Арена» (подробности)

Самарцы смогут посмотреть выступления музыкантов на фестивале «Рок над Волгой» в фанзонах

С «Самара Арены» будут вести трансляцию (подробности)

Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре

Певица впервые станет участницей масштабного рок-фестиваля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А я вовсе не колдунья»: аферистка «сняла порчу» с самарчанки за золотые украшения на 3 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мосту погиб крановщик
Владимир Путин рассказал ТАСС, каково это быть президентом и есть ли у него двойник
Тольяттинский «Акрон» обыграл «Черноморец» в контрольном матче
Помогает при операциях: в Самарском онкоцентре успешно протестировали навигационную систему AUTOPLAN
В Самаре ищут двух лжесоцработниц, которые похитили у 89-летней пенсионерки 140 тысяч рублей
В Самарской области из-за метели и сильного ветра перекрыли федеральную трассу
Жителей Самары приглашают посмотреть комедию «Знаток женского сердца»
На трассе под Сызранью «Газель» сдуло ветром на фуру: есть пострадавший
Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре
В Тольятти автомобилист заснял на видео, как он сбивает 85-летнюю пенсионерку
В Самаре в театре «Город» покажут детский спектакль «Щенок»
В Приволжском УГМС рассказали, когда вода в кранах жителей Самары вновь станет прозрачной
В Самарской области изменились цены на вторичное жилье
Самарский Конор выложил фото с Конором Магрегором на въезде в Самару
Группа «Сплин» выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре
В Самаре с крыши ресторана на Московском шоссе на машину рухнула глыба льда
В Сызрани 23 пожарных тушили горящий частный дом на улице Марата
В Самарской области две бывшие промзоны избавят от токсичности