Группа «Сплин» выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:17:01+03:00

Музыканты исполнят всеми любимые хиты и новые песни

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Стало известно имя еще одного хедлайнера фестиваля «Рок над Волгой — 2020», который пройдет 27 июня на стадионе «Самара Арена». Участником девятичасового музыкального марафона станет легендарная российская рок-группа из Санкт-Петербурга «Сплин». Она исполнит как свои хиты, так и новые песни.

- Мы изменили место проведения фестиваля, но не формат: мы сохраняем самое лучшее. Среди традиций: детские и спортивные площадки, игра ветеранов «Крыльев Советов» и сборной «Рока над Волгой», а также доступность для граждан c ограниченными возможностями. Наш оргкомитет выделит 300 бесплатных мест для инвалидов и их сопровождающих, — рассказала директор фестиваля Ева Самсонова.

Напомним, что свое участие в «Роке над Волгой» уже подтвердили» Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль», группа «Би-2», американская группа Papa Roach, а также певица Земфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU