2020-02-18T10:38:46+03:00
Общество

В Самарской области изменились цены на вторичное жилье

По сравнению с декабрем 2019 года стоимость «вторички» немного снизилась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Средняя цена одного «квадрата» вторичного жилья в январе 2020 года составила 46 686 рублейСредняя цена одного «квадрата» вторичного жилья в январе 2020 года составила 46 686 рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки рассказал, насколько изменилась стоимость «вторички» в январе 2020 года по сравнению с 2019 годом. По данным на начало года, средняя цена одного «квадрата» вторичного жилья в регионе сейчас составляет 46 686 рублей.

– Год начался с небольшого – 0,35% или 162 рубля – снижения средней удельной цены предложения по отношению к декабрю 2019 года. С января 2019 года этот показатель незначительно подрос – на 375 рублей или 0,81 %, - рассказала руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Лидерами по предложениям вторичного жилья стали Самара, Тольятти и Похвистнево. Самая высокая средняя удельная цена предложения 1 кв.м «вторички» в областной столице — 60 083 рубля, а самая низкая в Октябрьске — 22 970 рублей.

Что касается новостроек, то больше всего заявленных квартир в этом сегменте — в Южном городе и «Кошелев-проекте». В первом микрорайоне средняя цена предложения за «квадрат» жилья составляет 47 322 рубля, а во втором — 46 592 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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