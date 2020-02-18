2020-02-18T11:03:57+03:00
Общество

В Приволжском УГМС рассказали, когда вода в кранах жителей Самары вновь станет прозрачной

Вода в квартирах самарцев начала желтеть в ноябре 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прозрачную воду в кранах самарцы увидят только веснойПрозрачную воду в кранах самарцы увидят только веснойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты Приволжского УГМС рассказали, когда из-под кранов в домах самарцев вновь потечет прозрачная вода. Произойдет это, скорее всего, только весной.

- Высокая цветность воды наблюдается не только в Саратовском, откуда питается водой Самара, но и в Куйбышевском водохранилище реки Волги. Значения цветности воды в реке превышают прошлогодние показатели более чем на 30 градусов. Это обусловлено наличием гуминовых веществ, которые вымываются из почвы в воду. Последнее может быть связано с аномально теплой погодой этой зимой, - приводит пресс-служба «РКС-Самара» слова специалистов Приволжского УГМС.

Сейчас цветность Волги в районе Самары составляет 84-91 градус, в Тольятти — 80-91, а в Ульяновске — 97 градусов. Специалисты коммунальных систем очищают воду, но все равно в дома самарцев она поступает с желтым оттенком. Происходит это с ноября 2019 года. Ожидать же изменений в Волге можно только весной, когда в водохранилище из притоков начнет поступать большое количество водных масс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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