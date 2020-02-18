В Самаре в театре «Город» покажут детский спектакль «Щенок»
Жителей Самары зовут в театр «Город» на новую постановку. Юным зрителям и их родителям покажут премьеру 2019 года — спектакль «Щенок».
В основе постановки — пьеса Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок». Она рассказывает об одинокой женщине Дуне, которая работала диктором в парке культуры имени отдыха и в один из дней нашла щенка. Песика она навала Бобик. Они стали вместе жить, но потом судьба их развела.
Спектакль «Щенок» покажут в театре «Город» 22 февраля в 12:00. Он предназначен для детей старше трех лет. Цена билета: 300 рублей.
На правах информационного партнерства
ИСТОЧНИК KP.RU