В Самаре в театре «Город» покажут детский спектакль «Щенок»

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:28:14+03:00

История расскажет о маленьком псе и двух одиноких людях

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Жителей Самары зовут в театр «Город» на новую постановку. Юным зрителям и их родителям покажут премьеру 2019 года — спектакль «Щенок».

В основе постановки — пьеса Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок». Она рассказывает об одинокой женщине Дуне, которая работала диктором в парке культуры имени отдыха и в один из дней нашла щенка. Песика она навала Бобик. Они стали вместе жить, но потом судьба их развела.

Спектакль «Щенок» покажут в театре «Город» 22 февраля в 12:00. Он предназначен для детей старше трех лет. Цена билета: 300 рублей.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU