В Тольятти автомобилист заснял на видео, как он сбивает 85-летнюю пенсионерку

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:44:14+03:00

Водитель заметил пешехода и начал тормозить, но избежать столкновения не смог Фото: Скриншот с видео

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в минувшую пятницу, 14 февраля, на улице 50 лет Октября. Там под колесами «Гранты» погибла 85-летняя женщина. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора самого водителя.

- Все произошло в 20:00. Водитель 1979 года рождения, двигаясь со стороны проспекта Ленина в направлении Автозаводского шоссе, в районе дома № 14 на улице 50 лет Октября наехал на 85-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по краю нерегулируемого перекрестка, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Женщина получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. Она скончалась.

Момент смертельного ДТП на улице 50 лет Октября в Тольятти .Видео: ГИБДД Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU