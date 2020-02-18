В Тольятти автомобилист заснял на видео, как он сбивает 85-летнюю пенсионерку
В Тольятти полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в минувшую пятницу, 14 февраля, на улице 50 лет Октября. Там под колесами «Гранты» погибла 85-летняя женщина. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора самого водителя.
- Все произошло в 20:00. Водитель 1979 года рождения, двигаясь со стороны проспекта Ленина в направлении Автозаводского шоссе, в районе дома № 14 на улице 50 лет Октября наехал на 85-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по краю нерегулируемого перекрестка, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
Женщина получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. Она скончалась.
Момент смертельного ДТП на улице 50 лет Октября в Тольятти .Видео: ГИБДД Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU