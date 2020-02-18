На трассе под Сызранью «Газель» сдуло ветром на фуру: есть пострадавший

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:16:29+03:00

Водитель "Газели" не справился с управлением и оказался на встречной полосе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Одного из водителей с травмами увезли в больницу

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Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 17 февраля, в Сызранском районе. Там примерно в 20:00 на дороге «Обход Сызрани» столкнулись грузовая «Газель» и фура «МАН».

- За рулем «Газели» находился 27-летний молодой человек. Он двигался в направлении Саратова. В пути следования при сильном боковом ветре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы в результате аварии получил водитель «Газели». Его увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU