На трассе под Сызранью «Газель» сдуло ветром на фуру: есть пострадавший
Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 17 февраля, в Сызранском районе. Там примерно в 20:00 на дороге «Обход Сызрани» столкнулись грузовая «Газель» и фура «МАН».
- За рулем «Газели» находился 27-летний молодой человек. Он двигался в направлении Саратова. В пути следования при сильном боковом ветре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы в результате аварии получил водитель «Газели». Его увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU