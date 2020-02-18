2020-02-18T12:28:23+03:00
Общество

Жителей Самары приглашают посмотреть комедию «Знаток женского сердца»

В основе постановки — рассказы Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Комедия расскажет о, казалось бы, несовместимых людях, которых соединяет любовьКомедия расскажет о, казалось бы, несовместимых людях, которых соединяет любовь
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В Самаре на этой неделе в театре «Город» покажут спектакль «Знаток женского сердца». Комедия написана по рассказам Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат».

Это спектакль о том, как чувства мужчин и женщин опошляются по их же вине. Зрителям предстоит узнать, что может быть общего у замужней дамы и самодовольного франта, у аристократки и слесаря или у неопытной девушки и соблазнителя Мастакова.

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Постановка намечена на субботу, 22 февраля, на 18:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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