2020-02-18T13:31:35+03:00
Общество

В Самаре ищут двух лжесоцработниц, которые похитили у 89-летней пенсионерки 140 тысяч рублей

Преступление произошло в первой половине дня 17 февраля в поселке Мехзавод
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фоторобот одной из подозреваемыхФоторобот одной из подозреваемыхФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские разыскивают двоих преступниц, которые похитили у 89-летней пенсионерки 140 тысяч рублей. Преступление произошло в понедельник, 17 февраля, в 11:00 в 11 квартале поселка Мехзавод.

- Злоумышленницы встретили пенсионерку на улице, представились соцработницами и предложили ей продукты по льготной цене. Они вошли к женщине в доверие и прошли с ней в квартиру. Там они похитили из шкафа ее сбережения,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая обратилась в полицию, где составили фоторобот преступниц. Так, одной женщине на вид 35-40 лет, рост 150-160 см, плотного телосложения. Она была одета в темную куртку и темную шапку. Второй женщине тоже на вид около 35-40 лет.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленниц, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 8 (846) 950-02-02, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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