2020-02-18T13:52:45+03:00
Общество

Помогает при операциях: в Самарском онкоцентре успешно протестировали навигационную систему AUTOPLAN

Разработку местных специалистов используют при работе с пациентами, имеющими сложнодоступные опухоли
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: предоставлено СамГМУФото: предоставлено СамГМУ
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В Самарском онкоцентре успешно прошла клинические испытания навигационная система AUTOPLAN, которую разработали местные специалисты в медицинском университете. Эта система позволяет оперировать даже сложнодоступные опухоли. Так, на днях в онкоцентре с помощью AUTOPLAN прооперировали пациента с опухолью теменно-затылочной области.

- Опухоль находится в глубине, в подкорковых структурах, и для того, чтобы правильно и четко ее удалить, мы используем навигационную систему AUTOPLAN. Сначала мы обеспечиваем доступ, потом с помощью системы навигации наводим инструменты на опухоль. Операция проводится под микроскопом, - рассказал врач-онколог нейрохирургического отделения СОКОД Андрей Николаенко.

Отметим, что проект AUTOPLAN — это первая хирургическая система, которую создали и зарегистрировали в России. Ее используют в областной больнице Середавина, в больнице Пирогова, в Самарском онкоцентре и в Тольяттинской городской больнице № 5. Также разработку применяют Институт хирургии имени Вишневского, Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Кроме того, созданной самарцами навигационной системой заинтересовались медики из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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