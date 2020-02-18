2020-02-18T14:07:47+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Черноморец» в контрольном матче

Товарищеская игра на сборе в Новороссийске закончилась со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК «Акрон».Фото: ФК «Акрон».
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Тольяттинский «Акрон» провел заключительный матч на сборе в Новороссийске. Во вторник, 18 февраля, красно-черные обыграли местный «Черноморец» 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

- Все голевые события матча развернулись после перерыва. Уже в начале второго тайма соперники по очереди заработали право пробить пенальти: Андрей Титов исполнил удар безукоризненно, а ответный одиннадцатиметровый взял Даниил Колесников. В середине тайма преимущество тольяттинцев в счете увеличил Павел Горбунов. Номинальные гости смогли ответить лишь одним мячом, на этот раз все-таки реализовав пенальти, - рассказали в тольяттинском клубе.

Напомним, после 17 туров «Акрон» идет на первом месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. «Челябинск» и «Урал-2» отстают от тольяттинцев на 2 и 3 очка соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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